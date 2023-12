Cet évènement est passé Visites flash des extérieurs 24 Rue du Château Montélimar Catégories d’Évènement: Drôme

Montélimar Visites flash des extérieurs 24 Rue du Château Montélimar, 25 octobre 2023, Montélimar. Montélimar Drôme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-10-25

fin : 2023-10-25 Depuis les espaces extérieurs du château, un médiateur vous raconte l’histoire et l’architecture de ce monument d’exception..

Depuis les espaces extérieurs du château, un médiateur vous raconte l’histoire et l’architecture de ce monument d’exception. EUR.

24 Rue du Château Château de Montélimar

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Mise à jour le 2023-12-09 par Montélimar Tourisme Agglomération Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Montélimar Autres Code postal 26200 Lieu 24 Rue du Château Adresse 24 Rue du Château Château de Montélimar Ville Montélimar Departement Drôme Lieu Ville 24 Rue du Château Montélimar Latitude 44.559933 Longitude 4.754814 latitude longitude 44.559933;4.754814

24 Rue du Château Montélimar Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montelimar/