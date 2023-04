IGUAZÚ 24 Rue du Château, 6310 Beaufort, 3 juin 2023, Beaufort.

Depuis plus de 20 ans, la chanteuse équatorienne María Tejada et le guitariste lorrain Donald Régnier vous proposent un voyage musical en Amérique du Sud, avec des influences de jazz et de musique française et portugaise. Avec un répertoire où se mêlent standards ré-arrangés, compositions et improvisations, le duo est une situation privilégiée pour développer une musique sensible et spontanée. »

2023-06-03T11:00:00+02:00 – 2023-06-03T12:00:00+02:00

©Beaufort © Vic Fischbach