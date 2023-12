Journée portes ouvertes Sport Bretagne 24 Rue des Marettes Dinard Catégories d’Évènement: Dinard

fin : 2024-01-20 13:30:00 . Sport Bretagne, organisme public de formation dans les métiers du sport et de l’animation, organisera sa Journée Portes Ouvertes le samedi 20 janvier 2024 à Dinard. De 8h30 à 13h30, notre équipe pédagogique sera présente pour vous accueillir et répondre à l’ensemble de vos interrogations sur les différents cursus qui seront proposés à la rentrée de septembre 2024 (Quelle formation ? Quel financement ? Quel rythme ? Quels débouchés possibles ? …). Sous forme d’alternance, Sport Bretagne propose en effet différents parcours de formation (courts ou longs) dans plusieurs villes en Bretagne (Dinard, Rennes, Brest …). Stands par formation, conférences, table ronde … découvrez l’ensemble de notre offre de formation en Bretagne à l’occasion de cette journée où l’ensemble de nos équipes seront présentes pour répondre à toutes vos interrogations. Renseignements et inscription sur : https://bit.ly/3G9cj7S samedi 20 janvier 2024 – 8h30 à 13h30

Sport Bretagne de Dinard – Bâtiment Michelet

Réservation obligatoire N’hésitez pas à joindre l’équipe de Sport Bretagne au 02 99 16 34 16 .

24 Rue des Marettes

Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

