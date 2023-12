Marché de Noël fermier 24 rue des Ingrains Châteauroux, 1 décembre 2023, Châteauroux.

Châteauroux,Indre

La Chambre d’agriculture organise sur le parking de la Maison de l’Agriculture 24, rue des Ingrains à Châteauroux un marché Fermier de Noël : « Que des produits locaux pour vos Fêtes et Réveillons ». Vos fêtes et réveillons directement des producteurs aux consommateurs..

Vendredi 2023-12-22 14:00:00 fin : 2023-12-22 19:00:00. EUR.

24 rue des Ingrains

Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire



The Chamber of Agriculture is organising a Christmas Farmers’ Market in the car park of the Maison de l’Agriculture 24, rue des Ingrains in Châteauroux: « Que des produits locaux pour vos Fêtes et Réveillons ». Your parties and New Year’s Eve directly from producers to consumers.

La Cámara de Agricultura organiza un Mercado Agrícola de Navidad en el aparcamiento de la Casa de la Agricultura 24, rue des Ingrains en Châteauroux: « Que des produits locaux pour vos Fêtes et Réveillons ». Sus fiestas y la Nochevieja directamente de los productores a los consumidores.

Die Landwirtschaftskammer organisiert auf dem Parkplatz des Maison de l’Agriculture 24, rue des Ingrains in Châteauroux einen weihnachtlichen Bauernmarkt: « Que des produits locaux pour vos Fêtes et Réveillons » (Nur lokale Produkte für Ihre Feste und Abende). Ihre Feste und Silvesterfeiern direkt von den Erzeugern zu den Verbrauchern.

Mise à jour le 2023-11-27 par ADT INDRE