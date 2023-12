Friches 24 rue des cuisiniers Bayeux, 17 février 2024, Bayeux.

Bayeux Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-02-17 14:30:00

fin : 2024-03-10 18:30:00

L’artiste Jade Moulin, qui observe avec précision ce qui l’entoure, a récemment porté son attention sur les motifs de la prairie et du jardin. De ses recherches sont nés de petits carreaux de faïence émaillée, dévoilant des fragments de paysages floraux réalisés à la craie. Pour son exposition au Radar, la plasticienne a choisi d’investir le rez-de-chaussée de l’espace de ces tuiles de terre cuite, invitant le visiteur à contempler le panorama d’une nature vibrante, aux couleurs chaleureuses, tout en céramique..

24 rue des cuisiniers Le Radar – Espace d’art actuel

Bayeux 14400 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-12-22 par OT Bayeux Intercom