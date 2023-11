Visite commentée de l’exposition Premières aspérités 24 rue des cuisiniers Bayeux, 27 décembre 2023, Bayeux.

Bayeux,Calvados

Venez explorer l’univers de l’artiste Sylvain Le Corre, en compagnie d’une médiatrice ! Ces visites seront l’occasion de profiter d’un temps d’échange privilégié autour des oeuvres du plasticien..

2023-12-27 16:30:00 fin : 2023-12-27 17:30:00. .

24 rue des cuisiniers Le Radar – espace d’art actuel

Bayeux 14400 Calvados Normandie



Come and explore the world of artist Sylvain Le Corre, in the company of a mediator! These visits will be an opportunity to enjoy a privileged moment of exchange around the artist’s works.

Venga a explorar el universo del artista Sylvain Le Corre, ¡en compañía de un mediador! Estas visitas serán la ocasión de disfrutar de un momento privilegiado de intercambio en torno a las obras del artista plástico.

Erkunden Sie die Welt des Künstlers Sylvain Le Corre in Begleitung einer Kunstvermittlerin! Diese Besuche bieten Ihnen die Gelegenheit, eine privilegierte Zeit des Austauschs über die Werke des Künstlers zu genießen.

