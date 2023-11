Premières aspérités 24 rue des cuisiniers Bayeux, 25 novembre 2023, Bayeux.

Bayeux,Calvados

Pour introduire la programmation de la saison, centrée sur la question du paysage et du vivant, Le Radar invite Sylvain Le Corre à présenter son travail à travers une exposition personnelle. Les oeuvres de l’artiste, dont la démarche se fonde sur une exploration et une observation approfondie de la nature, constituent pour le public une invitation à être contemplatif et attentif à son environnement. Les dessins, aquarelles et volumes, réunis au sein de cette exposition, représentent le fruit d’un travail réalisé sur le temps long, durant lequel l’aspérité des éléments est devenue un véritable sujet d’étude pour le plasticien. À l’image d’un naturaliste, avec un imaginaire singulier, Sylvain Le Corre nous donne à voir les métamorphoses des matières végétales et minérales qui l’entourent..

Vendredi 2023-11-25 14:30:00 fin : 2024-01-07 18:30:00. .

24 rue des cuisiniers Le Radar – espace d’art actuel

Bayeux 14400 Calvados Normandie



To introduce the season’s program, centered on the question of landscape and the living, Le Radar invites Sylvain Le Corre to present his work through a solo exhibition. The works of this artist, whose approach is based on in-depth exploration and observation of nature, are an invitation to the public to be contemplative and attentive to their environment. The drawings, watercolors and volumes in this exhibition are the fruit of a long-term process, during which the roughness of the elements has become a veritable subject of study for the artist. Like a naturalist with a singular imagination, Sylvain Le Corre shows us the metamorphoses of the plant and mineral matter that surrounds him.

Para presentar la programación de esta temporada, centrada en el paisaje y el mundo vivo, Le Radar ha invitado a Sylvain Le Corre a presentar su obra en una exposición individual. Las obras de este artista, cuyo enfoque se basa en la exploración en profundidad y la observación de la naturaleza, son una invitación al público a ser contemplativo y estar atento a su entorno. Los dibujos, acuarelas y volúmenes de esta exposición son el fruto de un largo proceso, durante el cual la rudeza de los elementos se ha convertido en un verdadero objeto de estudio para el artista. Como un naturalista con una imaginación singular, Sylvain Le Corre nos muestra las metamorfosis de la materia vegetal y mineral que le rodea.

Zur Einführung in das Programm der Saison, das sich auf die Frage der Landschaft und des Lebendigen konzentriert, lädt Le Radar Sylvain Le Corre ein, seine Arbeit in einer Einzelausstellung zu präsentieren. Die Werke des Künstlers, dessen Vorgehen auf einer intensiven Erforschung und Beobachtung der Natur beruht, stellen für das Publikum eine Einladung dar, kontemplativ und aufmerksam gegenüber seiner Umgebung zu sein. Die Zeichnungen, Aquarelle und Bände, die in dieser Ausstellung zu sehen sind, sind das Ergebnis einer langfristigen Arbeit, bei der die Unebenheit der Elemente zu einem echten Studienobjekt für den Künstler geworden ist. Wie ein Naturforscher mit einer einzigartigen Vorstellungswelt zeigt uns Sylvain Le Corre die Metamorphosen der pflanzlichen und mineralischen Materialien, die ihn umgeben.

