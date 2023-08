Visite-atelier famille « La comète de Halley en broderie » pour les Journées européennes du patrimoine 24 rue des cuisiniers Bayeux, 16 septembre 2023, Bayeux.

Bayeux,Calvados

Lors d’une courte visite de l’exposition Retour à Bayeux, avec une médiatrice, les enfants découvriront les motifs extraits de la Tapisserie de Bayeux et réinterprétés par l’artiste. Puis ils seront invités à créer, en broderie et punch needle, leur propre version de la comète de Halley visible sur la Tapisserie. La laine de couleur fluo ou phosphorescente finira de donner aux réalisations un aspect pop !.

2023-09-16 14:00:00 fin : 2023-09-16 15:30:00. .

24 rue des cuisiniers Le Radar – Espace d’art actuel à Bayeux

Bayeux 14400 Calvados Normandie



During a short tour of the Retour à Bayeux exhibition, accompanied by a mediator, children will discover the motifs taken from the Bayeux Tapestry and reinterpreted by the artist. They will then be invited to create their own version of Halley’s Comet, visible on the Tapestry, using embroidery and punch needle. Fluorescent or phosphorescent wool will give the creations a pop!

Durante una breve visita a la exposición Retour à Bayeux, los niños descubrirán los motivos tomados del Tapiz de Bayeux y reinterpretados por el artista. A continuación, se les invitará a crear su propia versión del cometa Halley, visible en el tapiz, utilizando el bordado y la aguja punzón. La lana fluorescente o fosforescente dará un toque pop a las creaciones

Während eines kurzen Besuchs der Ausstellung Retour à Bayeux (Rückkehr nach Bayeux) mit einer Mediatorin entdecken die Kinder die Motive, die dem Wandteppich von Bayeux entnommen und von der Künstlerin neu interpretiert wurden. Dann werden sie aufgefordert, mit Stickerei und Punch Needle ihre eigene Version des Halleyschen Kometen zu kreieren, der auf dem Wandteppich zu sehen ist. Neonfarbene oder phosphoreszierende Wolle verleiht den Arbeiten einen poppigen Look!

Mise à jour le 2023-08-23 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité