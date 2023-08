Cours de Yoga 24 Rue des Combes Rochechouart, 5 septembre 2023, Rochechouart.

Rochechouart,Haute-Vienne

Pour repartir sur une bonne base et se sentir bien, Nathalie SINEUX vous propose des cours de yoga chaque semaine. Inscription obligatoire..

2023-09-05 fin : 2023-09-05 20:30:00. .

24 Rue des Combes Pôle Socio Culturel – Salle Jacques Brel

Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Nathalie SINEUX offers weekly yoga classes to help you get back on track and feel good. Registration required.

Nathalie SINEUX ofrece clases semanales de yoga para ayudarle a recuperar el ritmo y sentirse bien. Inscripción obligatoria.

Um neu anzufangen und sich wohl zu fühlen, bietet Nathalie SINEUX jede Woche Yogakurse an. Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-08-21 par OT Porte Océane du Limousin