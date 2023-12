blues : Miguel M et Delf Sham 24 Rue des Augustins Bayonne, 10 février 2024, Bayonne.

Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Début : 2024-02-10 20:30:00

Miguel M, chanteur, guitariste et auteur compositeur aux accents Soul & Blues autant par sa voix que par son jeu de guitare groovy. Sa manière de composer et de réarranger les covers font de lui un artiste incontournable de la scène blues française, il a reçu les titres de meilleur album blues en 2000 et de meilleur chanteur de blues en 2005 par les EUROBLUES.

DelfSham, chanteuse dotée d’une voix profonde et sincère avec beaucoup de sensibilité et d’émotion, ce duo vous proposera un répertoire de compositions personnelles et de covers revisités.

Riches d’une expérience incontestable, leur complicité est palpable. Un duo à ne pas manquer !.

24 Rue des Augustins La Luna Negra

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



