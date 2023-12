Exposition « Acrylique en mouvement » 24 rue de Verdun Blaignan-Prignac, 4 décembre 2023, Blaignan-Prignac.

Blaignan-Prignac,Gironde

L’office de tourisme Médoc Vignoble vous informe :

La boutique du Savoir-Faire Médocain accueille dans ses locaux une exposition des oeuvres de Frédérique Koffel artiste peintre autodidacte de Listrac

La coulée d acrylique est la méthode de peinture qu elle utilise le plus souvent

Entrée libre sans réservation, aux jours et heures d’ouverture de la boutique..

2023-12-08 fin : 2023-12-23 . EUR.

24 rue de Verdun Savoir-Faire Médocain

Blaignan-Prignac 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Médoc Vignoble tourist office informs you:

The Savoir-Faire Médocain store is hosting an exhibition of works by Frédérique Koffel, a self-taught painter from Listrac

Acrylic casting is the painting method she uses most often

Free admission without reservation, on store opening days and hours.

La oficina de turismo del Médoc Vignoble le informa :

La tienda Savoir-Faire Médocain acoge una exposición de obras de Frédérique Koffel, pintora autodidacta de Listrac

El vaciado acrílico es el método pictórico que utiliza más a menudo

La entrada es gratuita sin reserva, los días y durante las horas de apertura de la tienda.

Das Fremdenverkehrsamt Médoc Vignoble informiert Sie :

Die Boutique du Savoir-Faire Médocain empfängt in ihren Räumen eine Ausstellung mit Werken von Frédérique Koffel, einer autodidaktischen Malerin aus Listrac

Das Gießen von Acrylfarben ist die Malmethode, die sie am häufigsten verwendet

Freier Eintritt ohne Reservierung an den Öffnungstagen und -zeiten des Ladens.

Mise à jour le 2023-11-29 par OT Médoc-Vignoble