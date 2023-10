Exposition « La créativité artistique, un voyage épanouissant » 24 rue de Verdun Blaignan-Prignac, 10 novembre 2023, Blaignan-Prignac.

Blaignan-Prignac,Gironde

La boutique du Savoir-Faire Médocain accueille dans ses locaux une exposition des oeuvres de Marc Picauville, artiste autodidacte maintes fois récompensé.

Entrée libre sans réservation, aux jours et heures d’ouverture de la boutique..

2023-11-10 fin : 2023-11-25 . EUR.

24 rue de Verdun Savoir-Faire Médocain

Blaignan-Prignac 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Savoir-Faire Médocain boutique is hosting an exhibition of works by award-winning self-taught artist Marc Picauville.

Free admission without reservation, on store opening days and hours.

La tienda Savoir-Faire Médocain acoge una exposición de obras de Marc Picauville, artista autodidacta galardonado con numerosos premios.

La entrada es gratuita sin reserva, los días y durante las horas de apertura de la tienda.

Die Boutique du Savoir-Faire Médocain empfängt in ihren Räumlichkeiten eine Ausstellung mit Werken von Marc Picauville, einem mehrfach ausgezeichneten autodidaktischen Künstler.

Freier Eintritt ohne Reservierung, an den Tagen und zu den Öffnungszeiten der Boutique.

