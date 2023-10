La Rando Gadoue 24 Rue de Saint-Laurent Langeais, 19 novembre 2023, Langeais.

Langeais,Indre-et-Loire

VTT : 20 , 29, 40, 48 et 58 km dans les environs de Langeais (forêts, petites vallées, quelques côtes et… de la boue si le temps le permet !).

Pédestre : 12 et 17 km.

2023-11-19 fin : 2023-11-19 09:30:00. 2 EUR.

24 Rue de Saint-Laurent

Langeais 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Mountain biking: 20, 29, 40, 48 and 58 km around Langeais (forests, small valleys, a few hills and… mud, weather permitting!)

Pedestrian: 12 and 17 km

Bicicleta de montaña: 20, 29, 40, 48 y 58 km alrededor de Langeais (bosques, pequeños valles, algunas colinas y… barro, si el tiempo lo permite)

Senderismo: 12 y 17 km

Mountainbike: 20 , 29, 40, 48 und 58 km in der Umgebung von Langeais (Wälder, kleine Täler, einige Steigungen und … schlamm, wenn das Wetter es zulässt!).

Zu Fuß: 12 und 17 km

Mise à jour le 2023-10-14 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE