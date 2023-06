Open Holiday – A partir de 8 ans 24 rue de l’Ill Hirsingue, 5 juillet 2023, Hirsingue.

Hirsingue,Haut-Rhin

Après-midi sportif et festif : tournois sportifs, grands jeux, jeux d’adresse… le tout en musique et dans la bonne humeur..

2023-07-05 à ; fin : 2023-07-05 18:00:00. 0 EUR.

24 rue de l’Ill

Hirsingue 68560 Haut-Rhin Grand Est



Sporty and festive afternoon: sports tournaments, big games, games of skill… all accompanied by music and good spirits.

Tarde de deporte y diversión: torneos deportivos, grandes partidas, juegos de habilidad… todo ello acompañado de música y buen humor.

Sportlicher und festlicher Nachmittag: Sportturniere, große Spiele, Geschicklichkeitsspiele… alles mit Musik und guter Laune.

