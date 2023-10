STAGE DE DANSE MODERN’JAZZ ADULTE – SÉRIGNAN 24 Rue de la Prud’Homie Sérignan, 28 octobre 2023, Sérignan.

Sérignan,Hérault

Vous êtes un(e) amateur(trice) de Modern’Jazz et vous êtes à la recherche d’un nouveau centre pour danser ? Venez participer au stage de Modern’Jazz pour adulte donné par Léa CANTIE pour un niveau intermédiaire..

2023-10-28 17:30:00 fin : 2023-10-28 16:00:00. EUR.

24 Rue de la Prud’Homie

Sérignan 34410 Hérault Occitanie



Are you a Modern’Jazz enthusiast looking for a new place to dance? Come and take part in Léa CANTIE’s Modern’Jazz workshop for adults at intermediate level.

¿Eres un apasionado del Modern’Jazz y buscas un nuevo lugar para bailar? Ven al taller de Modern’Jazz de Léa CANTIE para adultos de nivel intermedio.

Sind Sie ein/e Liebhaber/in von Modern’Jazz und auf der Suche nach einem neuen Zentrum zum Tanzen? Nehmen Sie am Modern’Jazz-Workshop für Erwachsene teil, der von Léa CANTIE für ein mittleres Niveau geleitet wird.

