Escape Game : Le manoir hanté 24 Rue de la grande Fontaine Allassac, 24 octobre 2023, Allassac.

Allassac,Corrèze

Il y a plus de 100 ans, alors que le Manoir des Tours était une école, quelques élèves chapardeurs ont joué un drôle de tour à leurs professeurs…Ils ont subtilisé l’ardoise d’or, trésor de l’école, et l’ont caché dans un endroit secret… vous avez 45 minutes pour aider les professeurs fantômes à la récupérer et permettre à leur âme de trouver enfin le repos!

Réservation obligatoire au 05 55 24 08 80.

Au Manoir des Tours.

2023-10-24 fin : 2023-10-24 15:00:00. .

24 Rue de la grande Fontaine

Allassac 19240 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Over 100 years ago, when the Manoir des Tours was a school, a few thieving pupils played a funny trick on their teachers… They stole the golden slate, the school’s treasure, and hid it in a secret place… you’ve got 45 minutes to help the ghost teachers recover it and allow their souls to finally find rest!

Reservations required on 05 55 24 08 80.

At Manoir des Tours

Hace más de 100 años, cuando el Manoir des Tours era una escuela, unos alumnos ladrones gastaron una divertida broma a sus profesores… Robaron la pizarra de oro, el tesoro de la escuela, y la escondieron en un lugar secreto… ¡Tienes 45 minutos para ayudar a los profesores fantasmas a recuperarla y permitir que sus almas encuentren por fin el descanso!

Imprescindible reservar en el 05 55 24 08 80.

En el Manoir des Tours

Sie haben die goldene Schiefertafel, den Schatz der Schule, gestohlen und an einem geheimen Ort versteckt… Du hast 45 Minuten Zeit, um den Geisterlehrern zu helfen, sie zurückzuholen und ihre Seelen zur Ruhe kommen zu lassen!

Eine Reservierung ist erforderlich unter 05 55 24 08 80.

Im Manoir des Tours

