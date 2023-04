Troc plantes et animations – Saint Molf 24 rue de la duchesse anne, 13 mai 2023, St molf.

Troc plantes et animations – Saint Molf Samedi 13 mai, 10h00 24 rue de la duchesse anne Public

Troc plantes et animations toute la journée !

Animations « Musique verte » à partir de 10h30

Repas partagé (chacun apporte ses meilleurs spécialités…)

Spectacle à 15 h

« Normalement, ça marche »

Avez vous déjà fait une course d’orge des rats, regardé un mini-dragon dans les yeux, sifflé comme un merle avec une branche de châtaignier, fabriqué une horloge préhistorique avec une tige de berce et une fusée avec sa tête, joué du blues sur une feuille de lierre ou dans une coquille d’escargot.

L’étonnant personnage vous enseigne comment réaliser toutes sortes de tours, bruitages et autres facéties, et comment fabriquer des objets sonores issus de ces matériaux. Sur scène un homme tour à tour musicien, humoriste, souvent un peu pitre et magicien, parfois poète et tendre, toujours décalé.

L’objet sonore (ou non) devient prétexte aux facéties de Jean-Yves Bardoul. La scène devient vite l’étal d’un marchand des 4 sai….sons .Jean-Yves jongle avec les mots, le maïs, et aussi le jonc, les ustensiles de cuisine et bien d’autres produits du terroir, il sait faire chanter la carotte ou l’endive et toute la nature ; il arrive à sortir des sons étonnants d’instruments faits d’un peu de tout et de beaucoup de rien. Sa valise recèle de jeux extraordinaires piochés entre deux brins d’herbe.

Ce musicien un peu fou, inventeur atypique et drôle vous fera voyager dans son univers humoristique.

Les spectacles ‘’Normalement, ça marche’’ et ‘’Encor’ d’aut’’ sont destinés aux petits comme aux grands ; histoires, violon, chants et mimologismes s’y côtoient pour votre plaisir !

24 rue de la duchesse anne Jardin public de la cure 44350 St molf St molf 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire

2023-05-13T10:00:00+02:00 – 2023-05-13T16:00:00+02:00

