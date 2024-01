Concert H2O à Saint-Germain-d’Ectot 24 Rue de la Croix des Landes Aurseulles, samedi 13 avril 2024.

Aurseulles Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 20:30:00

fin : 2024-04-13

Une soirée qui s’inscrit dans le projet de territoire «Rhizome» autour des matières naturelles qui entourent le DOC et ses habitants.

En première partie, un solo d’Emmanuel Lalande. De l’électronique bidouillée, à la guitare électrique en solo, en passant par des pièces acousmatiques, Emmanuel Lalande se balade au grès de ses humeurs dans le champ des musiques expérimentales.

En deuxième partie, HydrauleS, une pièce pour Orgue à eau spétialisé de Bubu Pagier et Hubert Michel. Bubu Pagier troque le médiator et le Larsen pour plonger dans un orgue à eau, pensé et construit pour cette performance qui s’entend tout autant qu’elle se voit. On peut alors sentir ce souffle qui circule entre l’instrument et les gestes du musicien, tout à la fois incisifs et minutieux. Hubert Michel aime les enceintes. Pour cette collaboration, il capte les sons de l’orgue à eau et les fait voyager dans l’espace, les triturant lui aussi pour donner à entendre une matière nouvelle, pleine de phases et de subtilités. Une histoire d’eau, d’air, d’espace et de temps.

En dernière partie, l’OMEDOC, qui avec la contrainte de l’eau comme matériau sonore, proposera des pièces du répertoire expérimental entre gouttes, flaques et ondes sonores.

Une soirée qui s’inscrit dans le projet de territoire «Rhizome» autour des matières naturelles qui entourent le DOC et ses habitants.

En première partie, un solo d’Emmanuel Lalande. De l’électronique bidouillée, à la guitare électrique en solo, en passant par des pièces acousmatiques, Emmanuel Lalande se balade au grès de ses humeurs dans le champ des musiques expérimentales.

En deuxième partie, HydrauleS, une pièce pour Orgue à eau spétialisé de Bubu Pagier et Hubert Michel. Bubu Pagier troque le médiator et le Larsen pour plonger dans un orgue à eau, pensé et construit pour cette performance qui s’entend tout autant qu’elle se voit. On peut alors sentir ce souffle qui circule entre l’instrument et les gestes du musicien, tout à la fois incisifs et minutieux. Hubert Michel aime les enceintes. Pour cette collaboration, il capte les sons de l’orgue à eau et les fait voyager dans l’espace, les triturant lui aussi pour donner à entendre une matière nouvelle, pleine de phases et de subtilités. Une histoire d’eau, d’air, d’espace et de temps.

En dernière partie, l’OMEDOC, qui avec la contrainte de l’eau comme matériau sonore, proposera des pièces du répertoire expérimental entre gouttes, flaques et ondes sonores.

.

24 Rue de la Croix des Landes Centre Culturel Le DOC

Aurseulles 14240 Calvados Normandie



Mise à jour le 2024-01-04 par Calvados Attractivité