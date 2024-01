Concert 16mm 12cL à Saint-Germain-d’Ectot 24 Rue de la Croix des Landes Aurseulles, samedi 23 mars 2024.

Aurseulles Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 20:30:00

fin : 2024-03-23

Soirée de concert – cinéma expérimental et dégustation de vin – avec en première partie ROSA CANINA, suivi de SOIT de Joyce Lainé et Pavel Viry.

ROSA CANINA est une performance cinéma solo pour projecteur 16 mm, micros piezzo et K7 quatre pistes.

Murmure de ce qui passe et reste entre deux soleils : grain de son qui s’incruste dans l’œil, flash sonore de lumière, et chants renversés, jusqu’à ce que la machinerie s’emballe…

SOIT ce sont des jeux rythmiques de sons et visuels par un duo projecteurs 16mm

(Joyce Lainé) et guitare avec effets (Pavel Viry) – toc clique tac tac tac – brouummmm – des mains qui machinent, des flashes d’architecture, natures tournoyantes et textures diverses offertes a vos rétines.

.

24 Rue de la Croix des Landes Centre Culturel Le DOC

Aurseulles 14240 Calvados Normandie



Mise à jour le 2024-01-04 par Calvados Attractivité