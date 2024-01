Concert FM 33 TOURS à Saint-Germain-d’Ectot 24 Rue de la Croix des Landes Aurseulles, samedi 17 février 2024.

Aurseulles Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 20:30:00

fin : 2024-02-17

Soirée de concerts spatialisé et intimiste avec en première partie NULL PAR de Nicolas Stephan, suivi de ÉCOUTER L’OMBRE par les Harmoniques du Néon.

NULL PAR est une improvisation et composition aux saxophones de Nicolas Stephan. Les instruments sont de temps à autre perturbés, augmentées de vinyles scotchés ou sciemment désaxés de manière à obtenir des presque boucles semi-aléatoires.

ÉCOUTER L’OMBRE est un orchestre de 40 postes radios qui invite les spectateur.rices à une plongée immersive dans les sonorités et à un cheminement dans leur propre parcours d’écoute. ÉCOUTER L’OMBRE est une performance qui prend sa source auprès des « entendeur.ses de voix ». Ils.elles y parlent de cet audible intangible qu’ils.elles sont seul.es à percevoir et à pouvoir décrire. S’y ajoutent les paroles de musicien.nes qui jouent avec des magnétophones, captent le réel, le transforment, le composent et parlent de leur attachement au sonore.

24 Rue de la Croix des Landes Centre Culturel Le DOC

Aurseulles 14240 Calvados Normandie



