Exposition La Brise le fera pour moi à Saint-Germain d’Ectot 24 rue de la croix des landes Aurseulles, lundi 8 janvier 2024.

Aurseulles Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-01-08

fin : 2024-06-30

Exposition « La Brise le fera pour moi » de Frédéric Mathevet

« J’ai toujours considéré l’écoute comme un phénomène complet, une corrélation entre un appareil, un milieu exploré et moi. Tout est une affaire de seuil, ce délicat passage que rejoue l’étrange séparation entre mes oreilles et mes yeux (je n’oublie pas que la face avant de mon visage masque ce que j’entends de chaque côté de cette tête). Sur le seuil, on est sensible aux modulations de rythme, aux variations et aux nuances. Alors demeurer sur le Seuil, c’est habiter le lieu des transformations et par là même penser son milieu, accueillir tous les étants et remettre sur le chantier les modalités d’habitabilité du monde. » Frédéric Mathevet

Vernissage de l’exposition le samedi 27 janvier à 17h au DOC.

Visible lors des dates de la saison et sur rendez-vous.

Visites, ateliers scolaires et jeune public sur demande.

.

24 rue de la croix des landes Centre Culturel Le DOC

Aurseulles 14240 Calvados Normandie



