Atelier conte jeune public à Saint-Germain-d’Ectot 24 Rue de la Croix des Landes Aurseulles, 17 décembre 2023, Aurseulles.

Aurseulles,Calvados

Où se couche la soleil ? Olie part à sa recherche et rencontre sur sa route une multitude d’étranges amis.

Tendez bien les oreilles pour ne pas en manquer une miette.

Atelier accessible dès la naissance..

2023-12-17 10:30:00 fin : 2023-12-17 11:00:00. .

24 Rue de la Croix des Landes Centre Culturel Le DOC

Aurseulles 14240 Calvados Normandie



Where does the sun set? Olie sets off in search of it, and meets a host of strange friends along the way.

Keep an ear out for them so you don’t miss a thing.

Workshop accessible from birth.

¿Dónde se pone el sol? Olie sale en su busca y se encuentra con un montón de extraños amigos por el camino.

Mantén los oídos bien abiertos para no perderte nada.

Este taller está abierto a niños desde su nacimiento.

Wo geht die Sonne unter? Olie macht sich auf die Suche nach ihr und trifft auf seinem Weg viele seltsame Freunde.

Spitzt die Ohren, um nichts zu verpassen.

Der Workshop ist ab der Geburt zugänglich.

Mise à jour le 2023-09-25 par Calvados Attractivité