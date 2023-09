L’Envol de l’homme à barbe à Saint-Germain-d’Ectot 24 Rue de la Croix des Landes Aurseulles, 16 décembre 2023, Aurseulles.

Aurseulles,Calvados

L’homme à barbe, boudeur (ou devenu sage, va savoir) stoppe à son tour la vaine parlotte et, dans un élan burlesque de cinéma muet, emmène son oiseau aphone dans une équipée extravagante et exotique.

Spectacle de Patrick Charbonnier.

2023-12-16 16:00:00 fin : 2023-12-16 . .

24 Rue de la Croix des Landes Centre Culturel Le DOC

Aurseulles 14240 Calvados Normandie



The bearded man, sulky (or now wise, who knows?), stops the idle chatter and, in a burlesque burst of silent cinema, takes his voiceless bird on an extravagant and exotic escapade.

Performed by Patrick Charbonnier

El barbudo, enfurruñado (o sabio, me pregunto), pone fin a la cháchara ociosa y, en un estallido burlesco de cine mudo, lleva a su pájaro sin voz a un viaje extravagante y exótico.

Un espectáculo de Patrick Charbonnier

Der bärtige Mann, schmollend (oder weise geworden, wer weiß), stoppt seinerseits das eitle Gerede und nimmt in einem burlesken Stummfilmschwung seinen stimmlosen Vogel auf eine extravagante und exotische Reise mit.

Aufführung von Patrick Charbonnier

