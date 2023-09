Atelier des trucs et des zboings à Saint-Germain-d’Ectot 24 Rue de la Croix des Landes Aurseulles, 16 décembre 2023, Aurseulles.

Aurseulles,Calvados

Venez manipuler toutes sortes d’objets en famille, pour s’amuser avec les matières et les bruits.

Un atelier où tout le monde met les doigts dans les sons.

Tout public à partir de 5 ans..

2023-12-16 10:30:00 fin : 2023-12-16 11:30:00. .

24 Rue de la Croix des Landes Centre Culturel Le DOC

Aurseulles 14240 Calvados Normandie



Come and handle all kinds of objects with your family, and have fun with materials and sounds.

A workshop where everyone gets their fingers into the sounds.

For all ages 5 and up.

Ven a jugar en familia con todo tipo de objetos y diviértete con los materiales y los sonidos.

Un taller en el que todos podrán poner sus dedos a los sonidos.

Apto para todos los públicos a partir de 5 años.

Kommt mit der ganzen Familie, um mit allen möglichen Gegenständen zu hantieren und Spaß an Materialien und Geräuschen zu haben.

Ein Workshop, bei dem alle ihre Finger in die Töne stecken.

Für alle ab 5 Jahren.

