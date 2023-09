Atelier adulte de musique expérimentale à Saint-Germain-d’Ectot 24 Rue de la Croix des Landes Aurseulles, 26 novembre 2023, Aurseulles.

Aurseulles,Calvados

Les musiciens de Liken présenteront leur dispositif microphonique (chaque instrument est amplifié et relié à un haut-parleur, l’amplification et les sons sont traités par un musicien-ingenieur du son et une table de mixage). Ce dispositif sera ouvert aux participant.es pour tester et expérimenter le travail avec microphone.

Utilisé en solo ou à plusieurs, le dispositif offre une grande palette sonore que chacun aura la chance de découvrir, « manipuler », avec son instrument ou avec la voix.

Atelier pour les adultes musicien ou non..

2023-11-26 10:00:00 fin : 2023-11-26 13:00:00. .

24 Rue de la Croix des Landes Centre Culturel Le DOC

Aurseulles 14240 Calvados Normandie



The Liken musicians will be presenting their microphonic set-up (each instrument is amplified and connected to a loudspeaker, and the amplification and sounds are processed by a musician-sound engineer and a mixing desk). This device will be open to participants for testing and experimenting with microphone work.

Used solo or with others, the device offers a wide range of sounds that everyone will have the chance to discover and « manipulate », with their instrument or voice.

Workshop for adults, musician or not.

Los músicos de Liken presentarán su sistema de microfonía (cada instrumento está amplificado y conectado a un altavoz, y la amplificación y los sonidos son procesados por un músico-sonidista y una mesa de mezclas). Este montaje estará abierto a los participantes para que prueben y experimenten el trabajo con un micrófono.

Utilizado solo o en compañía, el dispositivo ofrece una amplia gama de sonidos que cada uno tendrá la oportunidad de descubrir y « manipular » con su instrumento o su voz.

Taller para adultos, músicos o no.

Die Musiker von Liken werden ihre Mikrofonanlage vorstellen (jedes Instrument wird verstärkt und an einen Lautsprecher angeschlossen, die Verstärkung und die Klänge werden von einem Musiker-Toningenieur und einem Mischpult verarbeitet). Dieses Gerät steht den Teilnehmern offen, um die Arbeit mit Mikrofonen zu testen und zu experimentieren.

Ob solo oder mit mehreren Personen, das Gerät bietet eine große Klangpalette, die jeder entdecken, « manipulieren », mit seinem Instrument oder mit der Stimme bearbeiten kann.

Workshop für Erwachsene, die Musiker sind oder nicht.

Mise à jour le 2023-09-25 par Calvados Attractivité