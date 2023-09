Concert Le Un et le Multiple à Saint-Germain-d’Ectot 24 Rue de la Croix des Landes Aurseulles, 25 novembre 2023, Aurseulles.

Aurseulles,Calvados

Soirée de concert entre acoustique et ensemble des possible.

En première partie, une guitare, une voix, des mélodies, des accords, des timbres, Neptune et une multitude de petits bruits, avec Maxime Métais.

En seconde partie, L’Ensemble Liken.

« la toute multiple » est la nouvelle pièce de l’ensemble LIKEN imaginée par le compositeur et trompettiste Timothée Quost et élaborée avec les musicien(ne)s. Grâce à un travail de précision, ils dégagent des mondes sonores imperceptibles pour l’oreille « nue ». En révélant ces parties cachées du sonore, LIKEN met à jour une véritable poésie, un discours venant activer nos émotions intérieures. « la toute multiple », un monstre sonore qui se déploie sur scène, une musique inouïe et hors normes. Une expression artistique fraîche et puissante..

2023-11-25 20:30:00 fin : 2023-11-25 . .

24 Rue de la Croix des Landes Centre Culturel Le DOC

Aurseulles 14240 Calvados Normandie



An evening of concert between acoustics and the possible ensemble.

Opening the evening, a guitar, a voice, melodies, chords, timbres, Neptune and a multitude of little noises, with Maxime Métais.

In the second half, L’Ensemble Liken.

« La toute multiple » is a new piece by the LIKEN ensemble, imagined by composer and trumpeter Timothée Quost and developed with the musicians. Through precision work, they uncover worlds of sound imperceptible to the « naked » ear. By revealing these hidden parts of sound, LIKEN uncovers a real poetry, a discourse that activates our inner emotions. the result is a « multiple » sound monster that unfolds on stage, an unheard-of music that stands out from the crowd. Fresh, powerful artistic expression.

Una velada de concierto entre la acústica y el conjunto posible.

En la primera parte, una guitarra, una voz, melodías, acordes, timbres, Neptuno y multitud de pequeños ruidos, con Maxime Métais.

En la segunda mitad, L’Ensemble Liken.

« La toute multiple » es una nueva pieza del conjunto LIKEN, concebida por el compositor y trompetista Timothée Quost y desarrollada con los músicos. Mediante un trabajo de precisión, descubren mundos sonoros imperceptibles para el oído « desnudo ». Al revelar estas partes ocultas del sonido, LIKEN descubre una verdadera poesía, un discurso que activa nuestras emociones interiores. el nuevo álbum de LIKEN, « la toute multiple », es un monstruo sonoro que se despliega sobre el escenario, una música inaudita que destaca entre la multitud. Una expresión artística fresca y poderosa.

Konzertabend zwischen Akustik und Ensemble der Möglichen.

Im ersten Teil eine Gitarre, eine Stimme, Melodien, Akkorde, Klangfarben, Neptun und eine Vielzahl von kleinen Geräuschen, mit Maxime Métais.

Im zweiten Teil, L’Ensemble Liken.

« La toute multiple » ist das neue Stück des Ensembles LIKEN, das vom Komponisten und Trompeter Timothée Quost erdacht und mit den Musikerinnen und Musikern erarbeitet wurde. In Präzisionsarbeit legen sie Klangwelten frei, die für das « nackte » Ohr nicht wahrnehmbar sind. Indem LIKEN diese verborgenen Teile des Klangs enthüllt, legt er eine wahre Poesie frei, eine Sprache, die unsere inneren Emotionen aktiviert. « LIKEN ist ein Klangmonster, das sich auf der Bühne entfaltet, eine unerhörte und ungewöhnliche Musik. Ein frischer und kraftvoller künstlerischer Ausdruck.

Mise à jour le 2023-09-23 par Calvados Attractivité