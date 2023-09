Concert À la corde à Saint-Germain-d’Ectot 24 Rue de la Croix des Landes Aurseulles, 11 novembre 2023, Aurseulles.

Aurseulles,Calvados

Solo intimiste et à tout petit volume chez l’habitant avec Antoine Berland.

Pour cette création encore dans l’œuf, Antoine Berland dévoile un instrument rare et peu connu, ancêtre du piano : le clavicorde. Il écrit spécialement un répertoire inédit, tout en douceur, où la mélodie est reine et le niveau sonore si discret.

Un concert de proximité, où le public vient tendre les deux oreilles, pour une écoute acoustique singulière..

24 Rue de la Croix des Landes Centre Culturel Le DOC

Aurseulles 14240 Calvados Normandie



Intimate, low-volume solo with Antoine Berland.

For this creation, still in its infancy, Antoine Berland unveils a rare and little-known instrument, the ancestor of the piano: the clavichord. He has specially written a new, gentle repertoire, in which melody reigns supreme and the sound level is discreet.

A close-up concert, where the audience comes along to listen with both ears, for a singular acoustic experience.

Actuación íntima a pequeña escala en solitario en una casa particular con Antoine Berland.

Para esta creación aún incipiente, Antoine Berland desvela un instrumento raro y poco conocido, el antepasado del piano: el clavicordio. Ha escrito un nuevo repertorio especialmente para la ocasión, suave, donde la melodía reina y el nivel sonoro es muy discreto.

Se trata de un concierto cercano y personal, en el que el público puede poner los dos oídos en el suelo para vivir una experiencia acústica única.

Intimes und sehr kleines Solo in einer Privatwohnung mit Antoine Berland.

Für diese noch unfertige Kreation enthüllt Antoine Berland ein seltenes und wenig bekanntes Instrument, den Vorläufer des Klaviers: das Clavichord. Er schreibt eigens ein ganz neues, sanftes Repertoire, in dem die Melodie die Königin ist und der Geräuschpegel so diskret ist.

Ein Konzert in unmittelbarer Nähe, bei dem das Publikum beide Ohren spitzt, um ein einzigartiges akustisches Hörerlebnis zu genießen.

