Atelier d’éveil sonore à Saint-Germain-d’Ectot 24 Rue de la Croix des Landes Aurseulles, 31 octobre 2023, Aurseulles.

Aurseulles,Calvados

Des sons microscopiques que l’on amène à son oreille.

Des objets qui sonnent tous seuls. Un bazar qui tinte au gré de gestes collectifs. Un étonnement sonore pour toutes les oreilles.

En pratiquant ensemble le massage sonore, cet atelier permet de jouer avec l’éloignement et le rapprochement de sons en tous sens, comme une pêche à la ligne de bruits qui caressent, surprennent ou châtouillent.

Atelier à partir de 6 ans.

2023-10-31 10:00:00 fin : 2023-10-31 11:30:00. .

24 Rue de la Croix des Landes Centre Culturel Le DOC

Aurseulles 14240 Calvados Normandie



Microscopic sounds brought to your ear.

Objects that ring on their own. A bazaar that tinkles with collective gestures. Aural amazement for all ears.

By practicing sound massage together, this workshop lets you play with the distance and proximity of sounds in all directions, like angling for noises that caress, surprise or tickle.

For ages 6 and up

Sonidos microscópicos llevados al oído.

Objetos que suenan solos. Un bazar que tintinea con gestos colectivos. Asombro auditivo para todos los oídos.

Practicando juntos el masaje sonoro, este taller permite jugar con la distancia y la proximidad de los sonidos en todas las direcciones, como inclinarse en busca de ruidos que acarician, sorprenden o hacen cosquillas.

Para niños a partir de 6 años

Mikroskopisch kleine Geräusche, die man an sein Ohr bringt.

Gegenstände, die von selbst klingen. Ein Basar, der durch gemeinsame Gesten zum Klingen gebracht wird. Ein klangliches Erstaunen für alle Ohren.

Durch die gemeinsame Ausübung der Klangmassage ermöglicht dieser Workshop das Spiel mit der Entfernung und der Annäherung von Klängen in alle Richtungen, wie ein Angelspiel mit Geräuschen, die streicheln, überraschen oder kitzeln.

Workshop ab 6 Jahren

Mise à jour le 2023-09-25 par Calvados Attractivité