Atelier de danse contemporaine tout public à Saint-Germain-d’Ectot 24 Rue de la Croix des Landes Aurseulles, 21 octobre 2023, Aurseulles.

Aurseulles,Calvados

Lisa Barbier propose aux petits comme aux grands de se retrouver pour une séance d’initiation à la danse contemporaine.

La Danse Contemporaine est une discipline à travers laquelle toutes les possibilités corporelles peuvent être explorées. Pour vivre ensemble un temps d’expression et de lâcher prise !

Atelier tout public à partir de 8 ans..

2023-10-21 10:00:00 fin : 2023-10-21 11:00:00. .

24 Rue de la Croix des Landes Centre Culturel Le DOC

Aurseulles 14240 Calvados Normandie



Lisa Barbier invites young and old alike to join her for an introductory session in contemporary dance.

Contemporary dance is a discipline through which all bodily possibilities can be explored. A time for expression and letting go!

Workshop for all ages 8 and up.

Lisa Barbier invita a jóvenes y mayores a participar en una sesión de iniciación a la danza contemporánea.

La danza contemporánea es una disciplina a través de la cual se pueden explorar todas las posibilidades del cuerpo. Acompáñanos en un momento de expresión y soltura

Taller para todas las edades a partir de 8 años.

Lisa Barbier lädt Groß und Klein zu einer Einführung in den zeitgenössischen Tanz ein.

Zeitgenössischer Tanz ist eine Disziplin, in der alle körperlichen Möglichkeiten erforscht werden können. Erleben Sie gemeinsam eine Zeit des Ausdrucks und des Loslassens!

Workshop für alle ab 8 Jahren.

Mise à jour le 2023-09-23 par Calvados Attractivité