Atelier adulte de danse contemporaine à Saint-Germain-d’Ectot 24 Rue de la Croix des Landes Aurseulles, 21 octobre 2023, Aurseulles.

Aurseulles,Calvados

Lisa Barbier, de la Cie Portes à Flots, propose un atelier de découverte de la danse contemporaine à travers différentes propositions d’improvisations guidées. Cet atelier réservé aux adultes permet d’approfondir la conscience que nous avons de notre corps et du mouvement. Venez libérer vos corps !

Cette première initiation ouvrira peut-être la voie à une série de rendez-vous..

2023-10-21 11:00:00 fin : 2023-10-21 12:00:00. .

24 Rue de la Croix des Landes Centre Culturel Le DOC

Aurseulles 14240 Calvados Normandie



Lisa Barbier, from Cie Portes à Flots, offers a workshop to discover contemporary dance through guided improvisations. This workshop, reserved for adults, enables us to deepen our awareness of our bodies and movement. Come and free your bodies!

This first initiation may well pave the way for a series of other events.

Lisa Barbier, de la Cie Portes à Flots, propone un taller para descubrir la danza contemporánea a través de una serie de improvisaciones guiadas. Este taller, sólo para adultos, tiene como objetivo profundizar en la conciencia del propio cuerpo y del movimiento. ¡Vengan a liberar sus cuerpos!

Esta primera iniciación puede abrir el camino a otras actividades.

Lisa Barbier von der Cie Portes à Flots bietet einen Workshop zur Entdeckung des zeitgenössischen Tanzes durch verschiedene Vorschläge für geführte Improvisationen an. Dieser Workshop richtet sich an Erwachsene und ermöglicht es, das Bewusstsein für den eigenen Körper und die Bewegung zu vertiefen. Befreien Sie Ihren Körper!

Diese erste Einführung wird vielleicht den Weg für eine Reihe von Terminen ebnen.

Mise à jour le 2023-09-25 par Calvados Attractivité