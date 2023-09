Concert Du bruit et des sons à Saint-Germain-d’Ectot 24 Rue de la Croix des Landes Aurseulles, 7 octobre 2023, Aurseulles.

Aurseulles,Calvados

Soirée de concert entre musique expérimentale et électro-acoustique.

En première partie, musicien autodidacte, Arnaud Rivière pratique l’improvisation libre à tendance bruitiste. Il utilise principalement un dispositif électroacoustique rudimentaire construit autour d’un électrophone réparé (moult fois), d’une table de mixage préparée et de quelques micros/ capteurs. Entre performance et concert, ses prestations scéniques sont remarquées par leur énergie, leur intensité, leur implication physique rare dans les musiques électroniques et un goût pour le non-sens et la rupture qui conjuguent drame et comédie. Sans Paroles.

En seconde partie, Chorda par Le Quatuor LGBS.

Qu’est-ce qui fait que des instruments se connectent ?

Que la magie opère ? Cette question qui anime le cœur des musiciens et des musiciennes trouvent peut-être un élément de réponse dans l’âme du Quatuor Lebrat Genthon Bosshard Schwab.

De retour sur la route, ces quatre musiciennes de renommés (violons, violoncelle, alto) ont exploré la manière dont leurs cordes pouvaient résonner en une seule voix. Le répertoire propose une expérience sonore continue, entre musique baroque, classique et peut-être drone acoustique. En résulte un instant suspendu : le temps s’étire, le cœur se retient et la magie opère..

24 Rue de la Croix des Landes Centre Culturel Le DOC

Aurseulles 14240 Calvados Normandie



An evening of experimental and electro-acoustic music.

Opening the evening, self-taught musician Arnaud Rivière practices free improvisation with a noisy bent. He mainly uses a rudimentary electro-acoustic device built around a repaired (many times) electrophone, a prepared mixer and a few microphones/sensors. Somewhere between a performance and a concert, his live shows are noted for their energy, intensity and physical involvement, rare in electronic music, as well as a taste for nonsense and rupture that combine drama and comedy. Sans Paroles.

In the second half, Chorda by Le Quatuor LGBS.

What makes instruments connect?

Make magic happen? This is the question that stirs the hearts of musicians, and perhaps the answer lies in the soul of the Quatuor Lebrat Genthon Bosshard Schwab.

Back on the road, these four renowned musicians (violins, cello, viola) have explored how their strings can resonate as one voice. The repertoire offers a continuous sonic experience, somewhere between baroque, classical and perhaps acoustic drone music. The result is a suspended moment: time stretches, the heart holds back and magic happens.

Una velada de música experimental y electroacústica.

Para abrir la velada, el músico autodidacta Arnaud Rivière practica la improvisación libre con una inclinación ruidosa. Utiliza principalmente un aparato electroacústico rudimentario construido a partir de un electrófono reparado (muchas veces), una mesa de mezclas preparada y algunos micrófonos/sensores. A medio camino entre la performance y el concierto, sus directos destacan por su energía e intensidad, su implicación física, poco frecuente en la música electrónica, y un gusto por el sinsentido y la ruptura que combinan drama y comedia. Sans Paroles.

En la segunda parte, Chorda del Quatuor LGBS.

¿Qué hace que los instrumentos conecten?

¿Qué hace que se produzca la magia? Esta es la pregunta que agita los corazones de los músicos, y la respuesta puede estar en el alma del Quatuor Lebrat Genthon Bosshard Schwab.

De vuelta a la carretera, estos cuatro músicos de renombre (violines, violonchelo, viola) han explorado cómo sus cuerdas pueden resonar como una sola voz. El repertorio ofrece una experiencia sonora continua, a medio camino entre la música barroca y clásica y quizá un drone acústico. El resultado es un momento suspendido: el tiempo se alarga, el corazón se contiene y se produce la magia.

Konzertabend zwischen experimenteller Musik und Elektroakustik.

Arnaud Rivière ist ein autodidaktischer Musiker und praktiziert freie Improvisation mit bruitistischer Tendenz. Er verwendet hauptsächlich ein rudimentäres elektroakustisches Gerät, das aus einem (mehrfach) reparierten Elektrophon, einem präparierten Mischpult und einigen Mikrofonen/Sensoren besteht. Seine Auftritte, die zwischen Performance und Konzert angesiedelt sind, zeichnen sich durch ihre Energie, ihre Intensität, ihren in der elektronischen Musik seltenen körperlichen Einsatz und ihre Vorliebe für Unsinn und Brüche aus, die Drama und Komik miteinander verbinden. Ohne Worte.

Im zweiten Teil: Chorda von Le Quatuor LGBS.

Was bringt Instrumente dazu, sich zu verbinden?

Dass die Magie wirkt? Diese Frage, die das Herz von Musikern und Musikerinnen bewegt, findet vielleicht ein Element der Antwort in der Seele des Quartetts Lebrat Genthon Bosshard Schwab.

Zurück auf der Straße haben diese vier renommierten Musikerinnen (Violinen, Cello, Viola) erforscht, wie ihre Saiten in einer einzigen Stimme erklingen können. Das Repertoire bietet ein kontinuierliches Klangerlebnis zwischen Barockmusik, Klassik und vielleicht akustischer Drohne. Das Ergebnis ist ein schwebender Moment: Die Zeit dehnt sich, das Herz hält sich zurück und die Magie wirkt.

