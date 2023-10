Portes ouvertes à la faïencerie 24 Rue de la Chappelle Guewenheim, 11 novembre 2023, Guewenheim.

Guewenheim,Haut-Rhin

Découvrez les créations en céramique d’Elodie et Thomas : art de la table, luminaires, décorations et idées cadeaux et déco pour Noël !.

2023-11-11 fin : 2023-11-11 18:00:00. EUR.

24 Rue de la Chappelle

Guewenheim 68116 Haut-Rhin Grand Est



Discover Elodie and Thomas’s ceramic creations: tableware, lighting, decorations and gift ideas for Christmas!

Descubra las creaciones en cerámica de Elodie y Thomas: vajillas, iluminación, decoración e ideas para regalar en Navidad

Entdecken Sie die Keramikkreationen von Elodie und Thomas: Tischkultur, Leuchten, Dekorationen sowie Geschenk- und Dekorationsideen für Weihnachten!

Mise à jour le 2023-09-28 par Office de tourisme de Masevaux