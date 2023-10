SOIRÉE BEAUJOLAIS NOUVEAU 24 Rue de la 3ème DIA Cornimont, 17 novembre 2023, Cornimont.

Cornimont,Vosges

Le Beaujolais Nouveau arrive ! Au profit du Téléthon, le Club de l’Amitié de Cornimont vous invite à la Salle des Fêtes de Cornimont pour déguster le Beaujolais Nouveau 2023, accompagné d’une véritable assiette campagnarde ! Réservation obligatoire avant le 7 novembre 2023.. Adultes

Vendredi 2023-11-17 18:00:00 fin : 2023-11-17 20:30:00. 8 EUR.

24 Rue de la 3ème DIA Salle des Fêtes

Cornimont 88310 Vosges Grand Est



Beaujolais Nouveau is here! In aid of the Telethon, the Club de l’Amitié de Cornimont invites you to the Salle des Fêtes de Cornimont to taste Beaujolais Nouveau 2023, accompanied by a real country-style dish! Reservations required by November 7, 2023.

¡Ya está aquí el Beaujolais Nouveau! A beneficio del Teletón, el Club de la Amistad de Cornimont le invita a la Sala de Fiestas de Cornimont para degustar el Beaujolais Nouveau 2023 acompañado de un auténtico plato campestre Reserva obligatoria antes del 7 de noviembre de 2023.

Der Beaujolais Nouveau kommt! Zu Gunsten des Telethon lädt Sie der Freundschaftsclub von Cornimont in den Festsaal von Cornimont ein, um den Beaujolais Nouveau 2023 zusammen mit einem echten Landteller zu verkosten! Reservierung vor dem 7. November 2023 erforderlich.

Mise à jour le 2023-10-26 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES