Les Bulles Gourmandes 24 Rue d’Avenay Val de Livre, 23 juillet 2023, Val de Livre.

Val de Livre,Marne

Balade de 10 km dans les vignes de Tauxières-Mutry.

6 vignerons / 10 dégustations culinaires.

Départ entre 10h00 et 11h30.

Lieu du départ : Champagne Leblanc-Collard..

2023-07-23

24 Rue d’Avenay Champagne Leblanc-Collard

Val de Livre 51150 Marne Grand Est



10 km walk through the vineyards of Tauxières-Mutry.

6 winemakers / 10 culinary tastings.

Departure between 10:00 and 11:30 am.

Departure point: Champagne Leblanc-Collard.

Un paseo de 10 km por los viñedos de Tauxières-Mutry.

6 viticultores / 10 degustaciones culinarias.

Salida entre las 10.00 y las 11.30 h.

Punto de salida: Champagne Leblanc-Collard.

10 km lange Wanderung durch die Weinberge von Tauxières-Mutry.

6 Winzer / 10 kulinarische Verkostungen.

Abfahrt zwischen 10.00 und 11.30 Uhr.

Ort des Starts: Champagne Leblanc-Collard.

