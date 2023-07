Journées du Patrimoine 2023 – Maison du Peuple 24 Rue Charles Michels Limoges, 16 septembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Plusieurs visites :

>10h à 11h

> 14h à 15h

> 16h à 17h

Participez à des visites guidées et commentées à l’intérieur et à l’extérieur des lieux, accompagnées d’explications historiques liées à l’histoire sociale en Limousin. Vous aurez l’opportunité de découvrir une exposition consacrée aux 80 ans de la maison du peuple.

De plus, lors de votre visite, vous pourrez également profiter d’une bourse aux livres et de revues de l’Institut CGT d’histoire sociale qui seront disponibles sur place.

Gratuit, entrée libre..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 11:00:00. EUR.

24 Rue Charles Michels Maison du Peuple

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Several visits:

>10am to 11am

> 2 pm to 3 pm

> 4 to 5 pm

Take part in guided tours inside and out, with historical explanations of social history in the Limousin region. You’ll also have the opportunity to discover an exhibition dedicated to the 80th anniversary of the Maison du peuple.

What’s more, during your visit, you’ll also be able to take advantage of a book exchange and magazines from the Institut CGT d’histoire sociale, which will be available on site.

Free admission.

Varias visitas:

>10h a 11h

> de 14:00 a 15:00

> de 16:00 a 17:00

Participe en visitas guiadas dentro y fuera del edificio, con explicaciones históricas sobre la historia social de la región de Lemosín. También tendrá la oportunidad de descubrir una exposición dedicada al 80 aniversario de la Maison du peuple.

Durante su visita, también podrá beneficiarse de un intercambio de libros y revistas del Institut CGT d’histoire sociale, que estarán disponibles in situ.

Entrada gratuita.

Mehrere Besuche :

>10 Uhr bis 11 Uhr

> 14 Uhr bis 15 Uhr

> 16 Uhr bis 17 Uhr

Nehmen Sie an geführten und kommentierten Besichtigungen innerhalb und außerhalb der Räumlichkeiten teil, die von historischen Erklärungen im Zusammenhang mit der Sozialgeschichte im Limousin begleitet werden. Sie haben die Möglichkeit, eine Ausstellung zum 80-jährigen Bestehen des Volkshauses zu besichtigen.

Außerdem können Sie während Ihres Besuchs auch von einer Bücherbörse und Zeitschriften des Instituts CGT d’histoire sociale profitieren, die vor Ort erhältlich sind.

Kostenlos, freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-07-15 par OT Limoges Métropole