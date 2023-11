PARCOURS GUIDÉ À LA MAISON DE LA MUSIQUE MÉCANIQUE : LES LIMONAIRES DANS TOUS LEURS ÉTATS 24 rue Chanzy Mirecourt, 7 novembre 2023, Mirecourt.

Mirecourt,Vosges

Parcours guidé à la Maison de la Musique Mécanique : les limonaires dans tous leurs états.

Visites guidées : mercredi samedi , dimanche et jours fériés : 14h, 15h30 et 17h

Des serinettes de Mirecourt et autres petits orgues imitant les chants d’oiseaux à la rue en passant par le carrousel et l’ambiance de la fête foraine, ou encore par les salles de bal, vivez des expériences musicales chaleureuses et joyeuses. Une évasion en musique mécanique.

À l’honneur cette année les orgues Limonaire qui ont su séduire les français par l’intermédiaire des forains, des cafés et des bals jusqu’en 1935. Après la liquidation de la manufacture, l’activité de réparation et la fabrication des « musiques perforées » est reprise par d’anciens collaborateurs salariés ou par des sous-traitants. Parmi ces derniers, le plus connu est la manufacture Poirot Frères de Mirecourt qui est le véritable successeur de Limonaire. La facture d’orgues de foire de Georges Poirot ferme définitivement son atelier en 1954 baissant le rideau sur l’activité dans la ville.. Tout public

Samedi 2023-11-07 14:00:00 fin : 2023-12-24 18:00:00. 8 EUR.

24 rue Chanzy

Mirecourt 88500 Vosges Grand Est



Guided tour of the Maison de la Musique Mécanique: limonaires in all their states.

Guided tours: Wednesday, Saturday, Sunday and public holidays: 2pm, 3:30pm and 5pm

From the serinettes of Mirecourt and other small organs imitating birdsong to the street, the carrousel and funfair atmosphere, and the ballrooms, enjoy warm, joyful musical experiences. An escape in mechanical music.

In the spotlight this year are Limonaire organs, which won over the French through fairgrounds, cafés and balls until 1935. After the factory went into liquidation, the repair and manufacture of « perforated music » was taken over by former salaried employees or subcontractors. The best-known subcontractor was Poirot Frères of Mirecourt, Limonaire’s true successor. Georges Poirot’s fairground organ-building business closed its workshop for good in 1954, bringing down the curtain on activity in the town.

Visita guiada a la Maison de la Musique Mécanique: limonárias en todos sus estados.

Visitas guiadas: miércoles, sábados, domingos y festivos: 14:00, 15:30 y 17:00 h

Desde las serinettes de Mirecourt y otros pequeños órganos que imitan el canto de los pájaros hasta la calle, pasando por el carrusel y el ambiente de feria, y los salones de baile, disfrute de una experiencia musical cálida y alegre. Una evasión en música mecánica.

Este año, el protagonismo recae en los órganos Limonaire que conquistaron a los franceses en ferias, cafés y bailes hasta 1935. Tras la liquidación de la fábrica, la reparación y fabricación de « música perforada » fue asumida por antiguos empleados o subcontratistas. El más conocido fue Poirot Frères en Mirecourt, verdadero sucesor de Limonaire. La empresa de construcción de órganos de feria de Georges Poirot cerró definitivamente su taller en 1954, echando así el telón a la actividad en la ciudad.

Geführter Rundgang im Maison de la Musique Mécanique: Die Limonare in all ihren Zuständen.

Führungen: Mittwoch, Samstag, Sonntag und an Feiertagen: 14 Uhr, 15.30 Uhr und 17 Uhr

Von den Serinettes de Mirecourt und anderen kleinen Orgeln, die Vogelgesang imitieren, über das Karussell und die Atmosphäre des Jahrmarkts bis hin zu den Ballsälen: Erleben Sie warme und fröhliche musikalische Erfahrungen. Eine Flucht in die mechanische Musik.

Zu Ehren kommen in diesem Jahr die Limonaire-Orgeln, die bis 1935 die Franzosen über Schausteller, Cafés und Bälle verführten. Nach der Liquidation der Manufaktur wurde die Reparaturtätigkeit und die Herstellung der « Musiques perforées » von ehemaligen Mitarbeitern oder von Zulieferern übernommen. Der bekannteste unter ihnen ist die Manufaktur Poirot Frères in Mirecourt, die der eigentliche Nachfolger von Limonaire ist. Der Orgelbauer Georges Poirot schloss seine Werkstatt 1954 endgültig und zog damit den Vorhang für die Aktivitäten in der Stadt herunter.

Mise à jour le 2023-11-06 par OT MIRECOURT