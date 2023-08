JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : LIMONAIRE(S) : COLLECTION D’INSTRUMENTS DE RUE 24 rue Chanzy Mirecourt, 16 septembre 2023, Mirecourt.

Mirecourt,Vosges

Journées Européennes du Patrimoine : Limonaire(s) – collection d’instruments de rue.

Partez à la découverte des très célèbres limonaires de la collection pour s’immerger dans l’ambiance de fête et de la chanson des rues.

Proposée par la Maison de la Musique Mécanique.. Tout public

Samedi 2023-09-16 14:00:00 fin : 2023-09-17 17:30:00. 0 EUR.

24 rue Chanzy Maison de la Musique Mécanique

Mirecourt 88500 Vosges Grand Est



European Heritage Days: Limonaire(s) – collection of street instruments.

Discover some of the most famous limonaires in the collection, and immerse yourself in the festive atmosphere and songs of the streets.

Presented by the Maison de la Musique Mécanique.

Jornadas Europeas del Patrimonio: Limonaire(s) – colección de instrumentos callejeros.

Descubra algunas de las limonaires más famosas de la colección y sumérjase en el ambiente festivo y las canciones de la calle.

Organizadas por la Maison de la Musique Mécanique.

Europäische Tage des Denkmals: Limonaire(s) – Sammlung von Straßeninstrumenten.

Gehen Sie auf Entdeckungstour mit den sehr berühmten Limonaren der Sammlung und tauchen Sie ein in die festliche Atmosphäre und den Gesang der Straßen.

Angeboten vom Maison de la Musique Mécanique (Haus der mechanischen Musik).

Mise à jour le 2023-08-23 par OT MIRECOURT