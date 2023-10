Loto Bingo à Burnhaupt-Le-Haut 24 rue Binnen Burnhaupt-le-Haut, 7 octobre 2023, Burnhaupt-le-Haut.

Burnhaupt-le-Haut,Haut-Rhin

L’Amicale des Sapeurs Pompiers de Burnhaupt-Le-Haut organise un loto bingo le dimanche 07 octobre 2023, au programme :

– Portes ouvertes à partir 18h30

– Début des jeux à 19h30

Il y aura une petite restauration et une buvette sur place. Places limitées réservation recommandée au 07 69 84 54 25..

24 rue Binnen

Burnhaupt-le-Haut 68520 Haut-Rhin Grand Est



The Amicale des Sapeurs Pompiers de Burnhaupt-Le-Haut is organizing a bingo lotto on Sunday, October 07, 2023, with the following program:

– Open house from 6:30 pm

– Games start at 7:30pm

Snacks and refreshments available on site. Limited places, booking recommended on 07 69 84 54 25.

La Amicale des Sapeurs Pompiers de Burnhaupt-Le-Haut organiza un bingo el domingo 07 de octubre 2023:

– Abierto a partir de las 18:30

– Las partidas comienzan a las 19:30

Habrá aperitivos y refrescos in situ. Plazas limitadas, se recomienda reservar en el 07 69 84 54 25.

Die Amicale des Sapeurs Pompiers de Burnhaupt-Le-Haut organisiert am Sonntag, den 07. Oktober 2023 ein Bingo-Lotto, auf dem Programm stehen :

– Offene Türen ab 18.30 Uhr

– Beginn der Spiele um 19.30 Uhr

Es wird vor Ort kleine Snacks und Getränke geben. Begrenzte Plätze Reservierung empfohlen unter 07 69 84 54 25.

