Le Duo Medura a été créé en 2016 par l’accordéoniste Christophe Girard et le saxophoniste Shauli Einav. Medura (feu de joie en hébreu) ​​est l’endroit où la musique rassemble les gens, les amitiés se resserrent, les peurs surgissent, les intimités naissent et les histoires sont précieuses. Shauli Einav et Christophe Girard se sont rencontrés à Paris et ont découvert leur histoire d’enfance commune de grandir à la campagne, dans la nature. Le premier à Kfar-Uriyya, Judean Hills et le plus tard à St Legere, Bourgogne. Cette similitude s’est immédiatement transformée en une forte connexion musicale qui est influencée par la musique folklorique israélienne et française, complétée par leur vaste expérience et leur amour du jazz et de la musique classique. Christophe Girard (accordéoniste) est l’un des accordéonistes les plus originaux de la scène jazz française. Il est lauréat du concours du festival de jazz de La Défense, du concours Jazz à Lagny et du concours du festival de jazz de St Germain de Prés. Girard a tourné avec des artistes de renom tels que Les Yeux Noirs, l’Arcal, l’Orchestre de Bretagne, l’Ensemble Justiniana, 2E2M, Denis Charolles, entre autres.

