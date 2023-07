Au Fil du Rail – Jeu de piste à Argentière 24 rte du Village Chamonix-Mont-Blanc, 1 janvier 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

Un parcours ludique et instructif de 3 km à faire seul ou en famille sur la commune d’Argentière.

Les dépliants des jeux de piste sont disponibles gratuitement à l’accueil des Offices de Tourisme de la Vallée de Chamonix.

24 rte du Village Office de tourisme d’Argentière

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



To explore the village of Argentière, the Tourist Office has created a nature and heritage trail for all the family. Visit the old village, the Baroque church, the magic forest of the “moraine” and learn more about the history and traditions of this mountaineering fiefdom, whilst having fun!

Un divertido e instructivo sendero de 3 km para hacer solo o en familia en la comuna de Argentière.

Los folletos de los juegos de pistas están disponibles gratuitamente en las Oficinas de Turismo del Valle de Chamonix

Eine 3 km lange spielerische und lehrreiche Strecke, die Sie allein oder mit der Familie in der Gemeinde Argentière zurücklegen können.

Die Faltblätter der Schnitzeljagd sind kostenlos am Empfang der Fremdenverkehrsbüros des Chamonix-Tals erhältlich

