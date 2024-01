Visites de cave Domaine Sylvie Fahrer et Fils – Visite gourmande 24 Route du vin Saint-Hippolyte, lundi 1 janvier 2024.

Saint-Hippolyte Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01 10:00:00

fin : 2024-12-31

Découvrez l’histoire du domaine et dégustez 3 de ses vins avec leurs parfaits accords mets et vins.

Découvrez notre domaine et son histoire avec une visite de 1 h à travers le chai, les vieilles cuves souterraines et l’évolution du domaine jusqu’à sa 4ème génération. Ensuite, dégustez 3 de nos vins avec leurs parfaits accords mets et vins. 1 h 30 le tout.

Nous travaillons avec des produits locaux, frais et de saison. En partenariat avec la boucherie et la boulangerie du village, nous proposons un plateau dégustation avec 3 amuse-bouche : foie gras, saumon fumé et fromage.

Visite gratuite pour les enfants de moins de 18 ans. Le ticket gratuit ne comporte pas de plateau dégustation. Nous proposons une formule dégustation adapté pour les jeunes : un supplément de 5 € par enfant sera demandé. Cette formule comporte : 1 verre de jus de raisin, 1 plateau dégustation avec 4 amuse-bouche fromage – jambon – bredele – chocolat.

Sur réservation.

EUR.

24 Route du vin

Saint-Hippolyte 68590 Haut-Rhin Grand Est



