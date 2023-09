Goûter de Noël et visite de cave chez le vigneron 24 Route du vin Saint-Hippolyte, 25 novembre 2023, Saint-Hippolyte.

Saint-Hippolyte,Haut-Rhin

C’est l’heure du goûter ! L’occasion de partager des spécialités alsaciennes autour d’un bon vin chaud. Sans oublier une visite de cave par un viticulteur passionné..

2023-11-25 fin : 2023-12-25 . EUR.

24 Route du vin

Saint-Hippolyte 68590 Haut-Rhin Grand Est



It’s snack time! An opportunity to share Alsatian specialities over a glass of mulled wine. And don’t forget a cellar tour with a passionate winemaker.

¡Es la hora del aperitivo! Una ocasión para compartir especialidades alsacianas con un vaso de vino caliente. Sin olvidar la visita a la bodega de la mano de un viticultor apasionado.

Es ist Zeit für einen Imbiss! Die Gelegenheit, elsässische Spezialitäten bei einem guten Glühwein zu teilen. Nicht zu vergessen eine Kellerbesichtigung mit einem passionierten Winzer.

Mise à jour le 2023-09-15 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr