Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-11-12

fin : 2023-12-24 Laissez-vous surprendre dans cette expérience sensorielle. Pourrez-vous deviner s’il s’agit d’un vin blanc ou vin rosé dans un verre noir ?.

Réveillez vos sens avec une dégustation insolite où les arômes et saveurs vont vous faire découvrir le vin autrement. Une visite découverte de 1 h de notre domaine et son histoire, nous traverserons le chai, les vieilles cuves souterraines et l’évolution du domaine jusqu’à sa 4ème génération. Ensuite, une expérience ludique de dégustation à l’aveugle : Pourrez-vous deviner s’il s’agit d’un vin blanc ou vin rosé dans un verre noir ? De 5 à 7 vins dégustés selon vos préférences. 1 h 30 le tout.

Sur réservation. EUR.

24 Route du vin

Saint-Hippolyte 68590 Haut-Rhin Grand Est

Mise à jour le 2023-10-24 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr Détails Catégories d’Évènement: Haut-Rhin, Saint-Hippolyte Autres Code postal 68590 Lieu 24 Route du vin Adresse 24 Route du vin Ville Saint-Hippolyte Departement Haut-Rhin Lieu Ville 24 Route du vin Saint-Hippolyte Latitude 48.2319088 Longitude 7.3710144 latitude longitude 48.2319088;7.3710144

