fin : 2023-12-24 Profitez d’une dégustation de nos vins tout en apprenant les secrets du métier de vigneron..

Pour les initiés et les amateurs. Une découverte de notre domaine et son histoire avec une visite de 1 h à travers le chai, les vieilles cuves souterraines et l’évolution du domaine jusqu’à sa 4ème génération. Ensuite, profitez d’une dégustation guidée de nos vins tout en apprenant les secrets du métier de vigneron. 1 h 15 le tout. Sur réservation uniquement. EUR.

