Visites de cave Domaine Sylvie Fahrer et Fils – Atelier sensoriel autour du vin 24 Route du vin Saint-Hippolyte, 26 octobre 2023, Saint-Hippolyte.

Saint-Hippolyte,Haut-Rhin

Laissez-vous surprendre dans cette expérience sensorielle. Pourrez-vous deviner s’il s’agit d’un vin blanc ou vin rosé dans un verre noir ?.

2023-10-26 fin : 2023-10-31 . EUR.

24 Route du vin

Saint-Hippolyte 68590 Haut-Rhin Grand Est



Let yourself be surprised in this sensory experience. Will you be able to guess if it is a white or a rosé wine in a black glass?

Déjese sorprender en esta experiencia sensorial. ¿Serás capaz de adivinar si se trata de un vino blanco o rosado en una copa negra?

Lassen Sie sich von diesem sensorischen Erlebnis überraschen. Können Sie erraten, ob es sich um einen Weißwein oder Roséwein in einem schwarzen Glas handelt?

