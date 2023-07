Feu d’artifice Les Choux 24 Route de Langesse Les Choux, 22 juillet 2023, Les Choux.

Les Choux,Loiret

Le feu d’artifice aura lieu le 22 juillet, à 23h à Les Choux..

2023-07-22 fin : 2023-07-23

24 Route de Langesse

Les Choux 45290 Loiret Centre-Val de Loire



The fireworks display will take place on July 22, at 11pm at Les Choux.

El espectáculo pirotécnico tendrá lugar el 22 de julio a las 23.00 horas en Les Choux.

Das Feuerwerk findet am 22. Juli um 23 Uhr in Les Choux statt.

