Atelier poterie – découverte de la terre 24 Route de la Coulée Verte Montrol-Sénard, 24 octobre 2023, Montrol-Sénard.

Montrol-Sénard,Haute-Vienne

Venez réaliser vos propres pièces ! Mettre les mains dans la terre, découvrir les sensations liées à la matière, apprendre différentes techniques pour libérer votre créativité. Techniques de fabrication proposées : estampage, modelage, travail à la plaque, montage au colombins. Si vous êtes intéressé mais pas disponibles aux horaires proposés, n’hésitez pas à contacter l’artiste. Une fois la pièce réalisée, elle devra sécher et être cuite chez Florence qui vous contactera quand vous pourrez la récupérer. La pièce sera à décorer chez soi..

2023-10-24 fin : 2023-10-24 11:30:00. EUR.

24 Route de la Coulée Verte Céramiques Florence Paulet

Montrol-Sénard 87330 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and make your own pieces! Put your hands in the clay, discover the sensations associated with the material, learn different techniques to unleash your creativity. Techniques on offer: stamping, modelling, plate work, mounting with colombins. If you are interested but not available at the times proposed, please contact the artist. Once the piece has been made, it will have to dry and be fired at Florence’s. She will contact you when you can pick it up. The piece can then be decorated at home.

¡Ven a crear tus propias piezas! Meta las manos en la arcilla, descubra las sensaciones asociadas al material, aprenda diferentes técnicas para dar rienda suelta a su creatividad. Técnicas propuestas: estampado, modelado, trabajo con planchas, montaje con colombinas. Si está interesado pero no está disponible en los horarios propuestos, póngase en contacto con el artista. Una vez realizada la pieza, deberá secarse y cocerse en casa de Florence. Ella se pondrá en contacto con usted cuando pueda recogerla. A continuación, la pieza podrá decorarse en casa.

Kommen Sie und stellen Sie Ihre eigenen Stücke her! Die Hände in die Erde stecken, die mit dem Material verbundenen Empfindungen entdecken, verschiedene Techniken erlernen, um Ihre Kreativität zu entfesseln. Angebotene Herstellungstechniken: Prägen, Modellieren, Arbeiten mit der Platte, Montage mit dem Fachwerk. Wenn Sie interessiert, aber zu den vorgeschlagenen Zeiten nicht verfügbar sind, zögern Sie nicht, die Künstlerin zu kontaktieren. Sobald das Werkstück fertig ist, muss es trocknen und bei Florence gebrannt werden, die Sie kontaktieren wird, wenn Sie es abholen können. Das Stück kann dann zu Hause dekoriert werden.

Mise à jour le 2023-10-17 par OT Pays du Haut Limousin