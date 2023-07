Atelier céramique – réalisation et décoration de 2 assiettes à dessert 24 Route de la Coulée Verte Montrol-Sénard, 7 juillet 2023, Montrol-Sénard.

Montrol-Sénard,Haute-Vienne

C’est au cœur du Limousin dans le charmant village authentique de Montrol-Sénard, que Florence vous recevra chaleureusement avec un bon thé ou café dans son atelier cosy et inspirant pour l’atelier. Vous aurez la possibilité pendant cet atelier de modeler, d’estamper vos pièces, de réaliser un décor à l’engobe puis Florence se chargera de réaliser l’émaillage ainsi que des deux cuissons de vos pièces. Venez vous faire plaisir et laisser libre cours à votre créativité !

NB : Vous ne pourrez pas repartir avec vos pièces immédiatement après l’atelier ; elles devront d’abord sécher, être cuites, émaillées et recuites. Florence vous préviendra quand elles seront prêtes.

Sur réservation : 4 personnes maximum..

2023-07-07 fin : 2023-07-07 12:30:00. EUR.

24 Route de la Coulée Verte

Montrol-Sénard 87330 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



In the heart of the Limousin region, in the charming authentic village of Montrol-Sénard, Florence will warmly welcome you with a cup of tea or coffee in her cosy and inspiring workshop. During the workshop, you’ll have the chance to model, stamp and decorate your pieces with engobe, before Florence takes care of the glazing and two firings. Come and indulge your creativity!

NB: You won’t be able to leave with your pieces immediately after the workshop; they’ll have to be dried, fired, glazed and re-fired first. Florence will let you know when they’re ready.

Reservations required: 4 people maximum.

En el corazón de la región de Limousin, en el encantador y auténtico pueblo de Montrol-Sénard, Florence le dará una calurosa bienvenida con una taza de té o café en su acogedor e inspirador taller. Durante el taller, tendrá la oportunidad de modelar y estampar sus piezas, y de crear una decoración en engobe. Florence se encargará después del esmaltado y de las dos cocciones de sus piezas. Ven a dar rienda suelta a tu creatividad

NB: No podrás llevarte tus piezas a casa inmediatamente después del taller; primero tendrán que secarse, cocerse, esmaltarse y volverse a cocer. Florence le avisará cuando estén listas.

Reserva obligatoria: 4 personas máximo.

Im Herzen des Limousin, in dem charmanten, authentischen Dorf Montrol-Sénard, empfängt Sie Florence herzlich mit einem guten Tee oder Kaffee in ihrem gemütlichen und inspirierenden Atelier. Während des Workshops haben Sie die Möglichkeit, Ihre Stücke zu modellieren, zu stempeln und mit Engobe zu dekorieren. Anschließend übernimmt Florence das Emaillieren und die beiden Brennvorgänge Ihrer Stücke. Lassen Sie sich verwöhnen und Ihrer Kreativität freien Lauf!

NB: Sie können Ihre Stücke nicht sofort nach dem Workshop mit nach Hause nehmen; sie müssen erst trocknen, gebrannt, glasiert und erneut gebrannt werden. Florence wird Sie benachrichtigen, wenn sie fertig sind.

Auf Voranmeldung: maximal 4 Personen.

Mise à jour le 2023-06-06 par OT Pays du Haut Limousin