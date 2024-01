Exposition « La voix du sauvage » 24, place Saint Clément Luz-Saint-Sauveur, mercredi 31 janvier 2024.

Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-31

fin : 2024-02-29

Par Maël Morlhon.

Une prise de conscience.

Hissez-vous dans l’intimité de la faune pyrénéenne.

Maël signifie « petit prince », à en croire les récits de Saint-Exupéry, j’étais prédestiné à mieux comprendre les animaux que les hommes. À 21 ans, au moment où ma plume laisse couler l’encre pour écrire ces lignes … Passionné de photographie, mon appareil a fini par être le prolongement de mon bras. Semblable à une peinture à l’aquarelle, la photographie est selon moi le moyen de mettre en valeur « essentiel » de ce que l’on observe, sans artifice.

Une bonne photo permet à l’œil de l’observateur une lecture simple et intuitive. Je pars également du principe qu’il n’y a pas de règle en photographie. Maîtriser son matériel et les bases de la composition est certes essentiel, mais pour sortir du lot, pour créer quelque chose de différent, quelque chose qui vous ressemble, il me parait indispensable de suivre son intuition et de ne pas hésiter à aller à l’encontre de ces « règles de base ».

Né dans le piémont des Pyrénées, cela fait désormais 20 ans que j’arpente les pentes de nos montagnes ; toutes aussi abruptes les unes que les autres. Tout d’abord porté par les épaules de mon père, c’est sans voix que je découvris la beauté de notre onde, trop jeune pour laisser échapper le moindre mot. L’air de la montagne m’a gagné, comme contaminé. Désormais dépendant tel que je le serais à une drogue, il m’est aujourd’hui indispensable de rejoindre régulièrement les crêtes et les sommets pour prendre de grands inspirations, faites de calme et de sérénité.

Si en quelques mots, je devrais parler de ma façon de prendre des photos, je dirais que les mains sont guidées par mon cœur et orientés par un œil pur, qui ne fait que suivre la voix de la nature, de la douce brise des crêtes, du chants des oiseaux, du craquement des feuilles.

Qui suis-je … Personne ! Juste un Être de passage sur cette terre … J’ai récemment pris conscience que rien n’est permanent … Notre bonheur, nos relations, l’amour et le malheur. Même la vie ne l’est pas, elle a une fin et c’est cela qui la rend belle et intense. Toute notre existence n’est qu’une petite phrase dans le livre de la vie. C’est insignifiant à l’échelle de la création. Et pourtant, je trouve ca dramatiquement amusant qu’un événement difficile dans notre vie suffit à nous plonger dans une profonde mélancolie et remette en cause noter raison d’être dans ce monde.

Je pense que l’Homme est un être complexe, au cerveau sur développé mais qu’il n’est pas capable de maîtriser. La puissance de la pensé est telle que nous sommes capables de nous rendre malade tout seul, de nous créer des cancers … Cela par malheur, par mal-être ou par le stress que nous nous imposons tout seul dans notre société. En avoir conscience permet de garder le cap vers l’essentiel, ou du moins d’essayer de garder le cap … Car les tempêtes que la vie nous fait traverser, brouille les pistes, nous rends aveugle comme dans la nuit noire.

Je ne suis personne … Juste une vie parmi t’en d’autres sur cette planète verte et bleu.

À moi de tracer mon chemin, de trouver le bonheur dans ce que je fais et ce que je suis, de profiter de l’instant, d’aujourd’hui ! Demain est un autre jour, je ne serais peut-être plus là. Donc j’ai décidé de faire aujourd’hui ce que je voulais faire demain. D’être aujourd’hui ce que je voudrais devenir.

> Ouvert du lundi au samedi de 14H à 19H, le dimanche de 17H à 19H. Pendant les vacances, du lundi au dimanche de 14H à 19H.

> Entrée libre.

EUR.

24, place Saint Clément LUZ-SAINT-SAUVEUR

Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



Mise à jour le 2024-01-11 par OT de Luz St Sauveur|CDT65