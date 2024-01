« Après la crue » projection rencontre 24 Place Saint-Clément Luz-Saint-Sauveur, mardi 23 janvier 2024.

Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-23 20:30:00

fin : 2024-01-23

En présence de la réalisatrice et de deux enseignants-chercheurs à l’Université Toulouse Jean Jaurès.

Après la Crue, réalisé par Claire Sarazin, écrit par Anne Peltier et Jean-Marc Antoine. Une enquête sur deux vallées : celle du Bastan, de Barèges à Luz, dans les Hautes-Pyrénées et celle de la haute vallée de la Garonne de Fos à Saint-Béat.

Onze ans après la crue exceptionnelle du 18 juin 2013 dans les Pyrénées centrales, des enseignants chercheurs en géographie de l’université Toulouse Jean-Jaurès sont allés recueillir les témoignages des autochtones pour savoir comment se sont mises en place les stratégies pour surmonter ce drame et faire face à de nouvelles inondations.

La projection-débat se déroulera en présence de Claire Sarazin, réalisatrice, Anne Peltier et Jean-Marc Antoine, enseignants-chercheurs à l’Université Toulouse Jean Jaurès, ainsi que du Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves. Le film traite traite des conséquences de la crue de juin 2013 dans deux vallées pyrénéennes: la vallée du Bastan (65) et la haute vallée de la Garonne (31).

– Cette projection vous est offerte, dans la limite des places disponibles.

EUR.

24 Place Saint-Clément LUZ-SAINT-SAUVEUR

Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



Mise à jour le 2024-01-12 par OT de Luz St Sauveur|CDT65